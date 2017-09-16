ГИБДД Югры предупреждает о непогоде

По информации окружной Госавтоинспекции, в ближайшие дни в округе пройдут проливные дожди, грозы, порывистый ветер, в связи с чем, возможно осложнение обстановки на автомобильных дорогах.

ГИБДД Югры рекомендует водителям соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, особенно при проезде пешеходных переходов и мест массового нахождения людей. Главная задача водителей – быть предельно осторожными и ни в коем случае не продолжать движение во время дождя, если перестали работать стеклоочистители. Мотоциклистам следует отказаться от использования двухколесного транспорта на мокрой дороге. Родителям необходимо позаботиться о безопасности своих детей – цветовая гамма одежды в ненастную погоду должна быть яркой и содержать в себе светоотражающие элементы.

Кроме того, в осенний период, в утреннее и вечернее время появляется туман. Во время движения в тумане нельзя никого обгонять, необходимо держать дистанцию, держаться правой стороны, ориентируясь по линиям дорожной разметки, если они видны, или по краю дороги. Можно и даже нужно использовать звуковые сигналы, отвечать на сигналы других водителей, т. к. иногда, в очень густом тумане ориентирование по звуку может оказаться спасительным. Если с правой стороны возникло препятствие в виде стоящего автомобиля, его нужно объехать слева, обязательно убедившись в отсутствии помех слева, сзади и спереди.

"Уважаемые водители, если туман настолько густой, что ничего не видно, остановитесь у обочины, включите аварийную сигнализацию и габаритные огни. Подождите, пока погода хоть немного прояснится. Берегите себя и своих пассажиров", - говорится в обращении ведомства.