Жители Югорска увидят литературную карту

В конференц-зале библиотечно-информационного центра Югорска 22 сентября состоится презентация литературной карты «Югорск читающий», посвященной 55-летию центральной городской библиотеки.
Литературная карта - это постоянно пополняемое электронное хранилище информации о литературной жизни города во всем ее разнообразии, размещенное на сайте централизованной библиотечной системы Югорска. Обратившись к нему, обладатели карты смогут совершить познавательное и увлекательное путешествие по литературному пространству города.
Вниманию участников будут представлены интерактивные разделы литературной карты: «Литературные улицы», «Югорск литературный», «Литературная сфера услуг», «Памятные места» и «Видеосюжеты».
Начало мероприятия в 14.00. Телефон для справок: 7-45-51, 7-45-18.