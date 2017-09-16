Жители Югорска увидят литературную карту

Статья дня. ​Политик честным не бывает

Логика программы Навального как раз — левая, заточенная на взятие власти и перераспределение, о будущем страны, о том, что будет, когда перераспределятся все имеющиеся «богатства», там мало чего, кроме «все будет хорошо».