ЦБ принял план спасения банка «Открытие»

ЦБ утвердил план своего участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка "Открытие", сообщает «Интерфакс».

План предусматривает докапитализацию и предоставление банку средств на поддержание ликвидности, "что повысит его финансовую устойчивость и будет способствовать дальнейшему развитию кредитной организации".

Зампред ЦБ Василий Поздышев заявил в четверг, что регулятор уже выделил средства на поддержание ликвидности "Открытия", в ближайшее время начнет первый этап его докапитализации. Объемы не раскрывались.

Он подчеркнул, что первые суммы докапитализации "Открытия" будут гораздо меньше ранее представленных оценок потребности банка в капитале.

"Первые суммы, которые будут выделены на докапитализацию, будут гораздо меньше тех сумм, о которых я говорил. Они будут нужны для того, чтобы поддержать сам банк с минимальной достаточностью капитала, а также поддержать непрерывность деятельности его филиалов", - отметил Поздышев.

Ранее в интервью агентству Reuters он сообщил, что ЦБ предварительно оценил потребность в докапитализации группы "Открытие" в 250-400 миллиардов рублей, значительная часть которых уйдет на поддержку "Росгосстраха" и банка "Траст".