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В России могут ввести налог "на eBay"

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), включающая в себя крупных российских онлайн-ритейлеров "Юлмарт", Ozon.ru, re:Store, KupiVIP, Lamoda, "М.Видео" и др., попросила ввести налог для своих иностранных конкурентов, включая AliExpress, Amazon и eBay, сообщает "Коммерсантъ".

По данным издания, АКИТ разработала поправки в Налоговый кодекс и закон "Об информации", которые лишат иностранные интернет-площадки конкурентного преимущества в виде освобождения от НДС и ввозных таможенных платежей при реализации товаров стоимостью до 1 тысячи евро и весом до 31 кг. Российские продавцы предлагают ввести механизм НДС-регистрации зарубежных интернет-магазинов по аналогии с так называемым налогом на Google, вступившим в силу 1 января 2017 года. В его рамках иностранные компании, продающие электронный контент или софт через интернет в России, должны встать на учет в налоговую службу и платить НДС 18% наравне с российскими компаниями.

Согласно поправкам, налог предлагается исчислять упрощенным методом, он составит 15,25% от конечной цены товара. Если продавец не будет исполнять обязанность по уплате НДС, Федеральная налоговая служба потребует у электронной торговой площадки заблокировать страницу этого конкретного продавца. Если это не возымеет действие, налоговая обратится в суд и Роскомнадзор, который после судебного решения об ограничении доступа к страницам-неплательщикам направит операторам связи требование об их блокировке.


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Сегодня в 20:56, просмотров: 103, комментариев: 0


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