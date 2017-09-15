Кинотеатры Сургута получили рекомендацию не показывать «Матильду»

Письмо от департамента культуры Югры с рекомендациями не показывать фильм "Матильда" поступило руководству сети кинотеатров "Мир" и "Вершина" в Сургуте, сообщает «Интерфакс».

"Письмо поступало, оно носит рекомендательный характер. Дословно - рекомендуем не показывать", - сообщил в пятницу представитель сети. По его словам, руководство кинотеатров пока не приняло решение о показе фильма, это будет сделано позднее.

В других кинотеатрах Югры сообщили, что не получали письма с рекомендациями воздержаться от показа "Матильды".

Вместе с тем в официальном заявлении замгубернатора Всеволода Кольцова, отмечается, что законодательные основания для запрета показа фильма отсутствуют.

"Считаю, что в Юрге законодательных оснований для запрета публичного показа и проката кинофильма Алексея Учителя "Матильда" нет", - процитировали Кольцова в департаменте культуры округа.

"Департаменту культуры Югры при организации показа фильма в кинотеатрах рекомендовано учитывать настрой общества", - добавил замгубернатора.