Россия дала Белоруссии кредит на 700 млн долларов

Белоруссия получила от России кредит на 700 миллионов долларов, средства были зачислены на счет белорусского министерства финансов 15 сентября, передает Газета.ру сообщение на сайте ведомства.

«Средства государственного финансового кредита Российской Федерации в полном объеме зачислены на счет министерства финансов», — говорится в сообщении.

Кредит было решено предоставить после встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина в апреле.

Кредит предоставлен на 10 лет на сумму 700 миллионов долларов. Сообщалось, что денежные средства предоставлены «на цели погашения и обслуживания в 2017 году госдолга Белоруссии перед Россией».

Как передает РИА «Новости», платежи по кредиту будут осуществляться в российских рублях или долларах, по выбору заемщика, о котором он должен проинформировать за полмесяца до платежа.