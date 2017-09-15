Югорские власти дали рекомендации по прокату «Матильды» в округе

Законодательных оснований для запрета показа фильма "Матильда" в Югре нет, но местному департаменту культуры рекомендовали ориентироваться на настрой общества, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное правительство.

Задолго до выхода в прокат картина спровоцировала общественный резонанс: представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину и призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение.

"В Югре законодательные основания для запрета публичного показа и проката кинофильма Алексея Учителя "Матильда" отсутствуют", — рассказал собеседник агентства, отметив, что окружному департаменту культуры при организации показа фильма "рекомендовано учитывать настрой общества".

В региональном правительстве также заявили, что югорчане, посещающие кинотеатры, достаточно продвинуты, чтобы самостоятельно принимать решение о просмотре тех или иных кинолент.