Социологи выяснили как россияне снимают стресс

Практически каждый житель России время от времени испытывает стресс, в рейтинге самых популярных методов борьбы с ним: просмотр телевизора (31%) и встречи с друзьями (28%). Передает «Интерфакс» данные исследования «Левада-Центра».

Каждый десятый россиянин (11%) сказал, что испытывает стресс и напряжение почти каждый день, 22% - раз или два в неделю, 39% - несколько раз в месяц, 24% - несколько раз в году, показывают результаты всероссийского опроса, проведенного 18-22 августа среди 1600 человек. 5% ответить затруднились.

Согласно результатам исследования, с помощью просмотра телевизора стресс чаще снимают женщины (33%), чем мужчины (29%), а также люди старше 40 лет (35%). В то же время к общению в кругу друзей чаще прибегают мужчины (32% против 24% среди женщин), а также люди в возрасте 18-24 лет (48%).

Среди других методов борьбы были также названы: прогулка (21%), прослушивание музыки (20%), принятие ванны или душа (19%).

Еще 18% сказали, что они едят что-нибудь вкусное (12% среди мужчин и 24% среди женщин), 17% пьют алкогольные напитки (30% среди мужчин и 7% среди женщин), 15% болтают по телефону (6% среди мужчин и 23% среди женщин), 10% занимаются своим хобби.