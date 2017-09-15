США собираются увеличить расходы на защиту от «российской агрессии»

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм подготовил и внес в конгресс США законопроект о расходах Госдепа на международную деятельность в 2018 году, он предлагает выделить на «противодействие российскому влиянию и агрессии» на 20 миллионов долларов больше, чем планировалось ранее, сообщает «Газета.ру».

«Не менее 120 миллионов долларов должны быть доступны для оказания помощи по противостоянию российскому влиянию и агрессии в странах Европы и Евразии посредством фонда противодействия российскому влиянию», — говорится в документе.

Отмечается, что 35 миллионов долларов могут быть направлены на «содействие Европе, Евразии и Центральной Азии», 20 миллионов долларов — на правоохранительную деятельность и борьбу с наркотиками.

Большая часть средств из фонда по противодействию России — 65 миллионов долларов — в случае принятия законопроекта пойдет на «программу финансирования иностранных вооруженных сил».