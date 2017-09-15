​120-тысячным пользователем сервиса «Личный кабинет клиента» на сайте Тюменской энергосбытовой компании стал житель Пойковского

«Личный кабинет клиента» для физических лиц на сайте АО «Тюменская энергосбытовая компания» сегодня насчитывает 120 тысяч клиентов. Юбилейным абонентом стал Афлас Азизов, житель городского поселения Пойковский Нефтеюганского района, который зарегистрировался 4 сентября 2017 г. Каждому пятитысячному пользователю сервиса АО «ТЭК» вручает памятные сувениры: подарок из рук инженера 1 категории Нефтеюганского МРО Галины Балезиной в отсутствие Афласа Азизова, находящегося на работе, получила его супруга Лала.

Напомним, что сервис был создан для того, чтобы упростить процессы передачи показаний приборов учета электроэнергии и оплаты счетов без комиссии. Помимо этого, пользователи могут отслеживать в «Личном кабинете» историю платежей и начислений, а также анализировать динамику потребления ресурса по месяцам. Зайти в него можно с главной страницы официального сайта АО «Тюменская энергосбытовая компания» на компьютерах, смартфонах, планшетах с разными операционными системами.

«Личный кабинет клиента» открылся в марте 2012 года: ежедневно в нем регистрируются около ста абонентов межрайонных отделений Тюменской энергосбытовой компании. В 2015 году их количество насчитывалось уже 50 тысяч человек, в начале 2017 года сервис перешагнул стотысячный рубеж.