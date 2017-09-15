Центральный банк РФ снизил ключевую ставку на 0,5 прцоента

15 сентября, Центральный банк России снизил ключевую ставку на 0,5 п.п. - до 8,5 процента с 9 процентов, сообщение появилось на сайте ЦБ.

ЦБ отметил, что инфляция находится вблизи 4 процентов, при этом экономика продолжает расти. «На фоне благоприятной динамики цен ряда товаров и услуг возобновилось снижение инфляционных ожиданий, однако они еще не закрепились на низком уровне. Среднесрочные риски превышения инфляцией цели преобладают над рисками устойчивого отклонения инфляции вниз. Для поддержания инфляции вблизи 4% Банк России продолжит проведение умеренно жесткой денежно-кредитной политики», – говорится в сообщении.