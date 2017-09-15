Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию об отказе в гуманитарной помощи в адрес самопровозглашенных республик Донбасса - ДНР и ЛНР – в пользу Крыма и Калининградской области.

«Речи о том, чтобы Россия отказалась от гуманитарной помощи жителям Донбасса, идти не может. Не идет и не будет идти. Разумеется, по гуманитарным соображениям Россия продолжит заботиться об этих людях, которые были отторгнуты в результате гражданской войны своей собственной страной», – сказал Песков.

По его словам, перераспределение бюджетов ведется, «но вместе с тем это не значит, что будет сокращение каких-то направлений в пользу каких-то там. Речь идет просто об упорядочивании».