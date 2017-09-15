Сохранить и приумножить. О том, как реализуется партийный проект «Местное самоуправление» в Сургуте // ФОТО

В минувшую среду ученики 3-х классов средней общеобразовательной школы №12 вместе с артистами сургутского театра «Петрушка» разбирались с таким важным вопросом, как бережное отношение к природе. В итоге для третьеклассников 12- й школы Сургута получился настоящий праздник - здесь было место не только веселью, но и познанию. Мероприятие под названием «Мой любимый край» для детей организовал один из ТОСов города в рамках «Года экологии».

«Это, в первую очередь, познавательная программа— обучаем детей культуре проживания в нашем городе, в нашем дворе. Например, если посажен цветок - его нельзя срывать, нельзя бросать бумажку, если ты где-то увидел мусор — нужно поднять его и бросить в урну», - рассказывает председатель ТОС-21 Алла Мишина.

С такими активистами нашему городу не страшны никакие экологические проблемы

ТОСовцы задумали это мероприятие еще в начале года, выиграли грант на его проведение – на выделенные из городского бюджета средства купили подарки для участников. Все остальные организационные заботы взяло на себя Местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в лице единоросса Рустема Юсупова, курирующего федеральный проект «Местное самоуправление» в г. Сургуте.

«Мы поддержали организационно: со школой договорились, привлекли театр. Совместными силами нам удалось провести полноценное мероприятие, - поделился Рустем Юсупов. – Тема экологии сегодня весьма остро стоит на повестке дня, и важно вовлекать как можно больше детей в изучение ее проблематики. Ведь именно в детстве закладывается понимание «что такое хорошо, а что такое плохо» - сначала на личном примере родителей, потом через педагогов в детских садах и школах. В наших силах изменить ситуацию к лучшему. Поэтому мы с большим энтузиазмом подключились к реализации партийного проекта, организовав для сургутских ребятишек вот такое интересное познавательное мероприятие. Также есть и другие проекты, направленные на развитие местного самоуправления. Конечно, партия будет их тоже активно поддерживать».

О том, как это было в нашем фоторепортаже: