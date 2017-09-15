​КНДР вновь угрожает Японии и США

Северная Корея заявила, что использует ядерное оружие, чтобы потопить Японию и превратить США в «пепел и тьму». Это следует из сообщения Азиатско-Тихоокеанского комитета мира, отвечающего за пропаганду и внешние связи, сообщают «Ведомости».

«Четыре острова архипелага должны быть погружены в море ядерной бомбой чучхе. Японии больше не нужно существовать рядом с нами», - говорится в заявлении. Также в нем предлагается разрушить Совет Безопасности ООН, который называется «орудием зла», состоящим из подкупаемых США стран.