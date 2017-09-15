Продажи билетов на фильм «Матильда» бьют все рекорды. Кинотеатр «Салют» в Екатеринбурге за первый день предварительных продаж билетов на фильм «Матильда» продал 10 процентов билетов, заявила администрация кинотеатра, сообщают «Ведомости».

«Мы впервые начинаем продажу билетов настолько заранее до начала показа фильма, и за первый день продано уже порядка 10 процентов всех билетов. На другие фильмы за первый день продаж продается около 1 процента билетов. Продажи на "Матильду" пока бьют все рекорды», – отметил собеседник агентства.

Он назвал спрос ажиотажным. «Звонки насчет приобретения билетов на "Матильду" идут каждые пять минут», – добавил представитель кинотеатра.

Напомним, что объединенная сеть «Синема парк» и «Формула кино» решила не показывать кинокартину в связи с неправомерными действиями со стороны противников фильма «Матильда». Однако другие кинотеатры не спешат следовать этому примеру.