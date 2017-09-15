Югорская спортсменка завоевала золото чемпионата Европы по спортивной радиопеленгации

Югорчанка Наталья Гиклова в составе сборной России завоевала золото чемпионата Европы по спортивной радиопеленгации. Первенство проходило с 4 по 10 сентября в Литве.

Успеха Наталья добилась в категории Ж20 на диапазоне 144 МГц. Кроме того, ей досталось еще несколько наград. В составе команды - бронза на диапазоне 3,5 МГц; в личном зачете - серебро на диапазоне 144 МГц.

Еще одна югорская спортсменка Юлия Никоненко в составе сборной заняла 2 место в категории Ж35 заняла на диапазоне 3,5 МГц, и 3 место на диапазоне 144 МГц.

В соревнованиях приняли участие более 300 сильнейших спортсменов из 25 европейских стран.