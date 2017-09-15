Во время "Кросса нации" в Ханты-Мансийске состоится забег Дедов Морозов

Спортивный флешмоб с участием сотни Дедов Морозов состоится в окружном центре в рамках Всероссийского дня бега "Кросс Нации — 2017". Новогодние персонажи выйдут на старт не случайно - в декабре Ханты-Мансийске станет новогодней столицей России.

Деды Морозы будут представлять предприятия и учреждения культуры и спорта Администрации города Ханты-Мансийска. Впрочем, присоединиться к костюмированному забегу сможет каждый. Для этого нужно найти костюм и пройти онлайн регистрацию по ссылке.

Начнут забег бородатые волшебники вместе с горожанами и гостями Ханты-Мансийска в массовом старте в субботу 16 сентября в 13:00, в Центре зимних видов спорта им. А.В. Филипенко. Дистанция, которую преодолеют участники – 1500 метров. Самый быстрый Дед Мороз получит специальный приз от Новогодней столицы России.

Еще один новогодний символ – северный оленёнок тоже примет участие в кроссе, но соревноваться он будет в забеге маскотов - ростовых кукол. Как в настоящих боях без правил, в забеге маскотов можно делать все, что запрещается в стандартных легкоатлетических соревнованиях — толкать соперника, ставить подножки, тянуть за хоботы, хвосты, уши и другие части тел плюшевых героев. Самый быстрый и хитрый зверь, который первым преодолеет дистанцию в 60 метров, и будет признан победителем. Уже известно, что северному оленю придется побороться с рыжим лисом и мамонтенком.

После кросса команда Дедов Морозов и оленёнок примут участие в фотоссесии на территории главных достопримечательностей и у памятников города. Начнется Кросс нации в 11:30 с регистрации участников массового забега, и выдачи нагрудных номеров.