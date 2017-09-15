Историк прочитал в окружной библиотеке лекцию по геральдике

Очередную лекцию о российских гербах провел историк Дмитрий Филипчук в окружной библиотеке. Главной темой стали присоединение Сибири и роль Ивана Грозного в возникновении гербов у первых русских городов Западной Сибири, в том числе тех, которые находились на территории современной Югры.

"Те гербы, которые стали возникать в Российской империи начиная с XVIII, полностью соответствовали правилам составления геральдики, которые были приняты в Западной Европе. Сибирская геральдика начала формироваться с момента вхождения Сибири в состав Русского государства", – начал лекцию Дмитрий Филипчук.

Ученый отметил, что отголоски этих событий проявляются и в современной геральдике. На гербе Сибирского царства встречаются и европейские, и русские элементы. Над двуглавым орлом располагались три алтабасные шапки. Это символы трех царств – Астраханского, Казанского и Сибирского. В XVII веке их заменили на короны. А со временем гербы стали отражать информацию о природных богатствах территории и о том, какую пользу они могут принести государству.

Есть это и в югорской геральдике. Первый герб города Березова был создан при Екатерине II. По традициям того времени он делился на две половины. Верхняя была посвящена Тобольску – самому крупному городу Сибири. А в нижней расположился символ самого населенного пункта – три березы. Немного изменившись, они стали основой современного герба.

Похожая трансформация произошла с гербом Сургута. Он также был составлен во времена Екатерины Великой. "В постсоветское время герб вернулся к традиционной символике. В него включили название города, разделили на две половины и добавили изображение лисы или песца", – пояснил историк.

Напомним, что это была вторая встреча, посвященная геральдике. Сезон просветительских лекций продолжится. В следующий раз слушатели познакомятся с фамильными гербами знаменитых семей Югры.