Сургутский клинический перинатальный центр вошел в тройку лидеров премии «Репродуктивное завтра России –2017»

Сургутский клинический перинатальный центр вошел в тройку лидеров и лауреатов премии «Репродуктивное завтра России –2017» в номинации «Лучший перинатальный центр», награждение прошло на профессиональном Форуме специалистов перинатологов «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии». Всего 34 перинатальных центра, в которых принято 41 процент от всех родов в России, прошли экспертный отбор.

Делегации из Сургута в составе главного врача БУ «Сургутский перинатальный центр» – Белоцерковцевой Л.Д., директора Медицинского института БУ ВО «Сургутский государственный университет ХМАО-Югры» - Коваленко Л.В., заместителя главного врача БУ «Сургутский клинический перинатальный центр» по педиатрии - Нефедова С.В., врача – акушера - гинеколога - Тефнанца Н.А., была вручена награда победителя.

Сегодня Сургутский клинический перинатальный центр - это современное, соответствующее европейским стандартам профессиональной деятельности медицинское учреждение, созданное для оказания в условиях одной клиники специализированной и амбулаторно-поликлинической помощи (включая ЭКО), и стационарной медицинской помощи семейным парам, женщинам репродуктивного возраста, беременным и новорожденным. Учреждение здравоохранения одно из крупнейших не только на территории Уральского Федерального округа, но и в России. По числу родов Сургутский клинический перинатальный центр так же вошел в тройку лидеров в Российской Федерации – 9112 в 2016г. (Иркутск – 9160, Краснодар – 9140). Роды, принимаемые в СКПЦ, составляют третью часть всех родов ХМАО- Югры. Количество родов ежегодно увеличивается: с 4717 в 2010 году до 9112 в 2016году. Темп прироста за последние шесть лет составил 51,7 %.

Отметим, что национальная премия «Репродуктивное завтра России» была учреждена в 2012 году.



