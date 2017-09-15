​Стартовала регистрация команд на X юбилейный Кубок Югры по управлению бизнесом «Точка роста»

В автономном округе стартовала регистрация участников на Xюбилейный сезон ежегодного инновационного образовательного проекта «Кубок Югры по управлению бизнесом «Точка роста».

Дистанционная программа mini-MBA «Точка роста» – это «hi-tech» в бизнес-образовании, уникальный компьютерный симулятор по стратегическому управлению компанией для подготовки руководителей высшего и среднего звена, предпринимателей, амбициозных менеджеров, специалистов и студентов, стремящихся выйти на качественно новый уровень управления организацией или получить свой первый управленческий опыт.

«Точка роста» подходит для каждого и с любыми карьерными целями. Это ваш шанс попробовать себя в реальном бизнесе, прокачать свои soft-skills, провести профориентацию, приобрести опыт и улучшить резюме, комплексно подготовить себя к консалтингу или ощутить азарт соревнования и доказать себе, коллегам и всему миру, на что вы способны как управленец!

За девятилетнюю историю, в соревновании приняли участие более 5000 человек, пять раз участники из Югры становились призёрами национального чемпионата и единожды были в числе победителей международного проекта «GlobalManagementChallenge».

Призы и награды ждут своих героев:

1. Команды-победители профессиональной и студенческой лиги смогут принять участие в финале Национального чемпионата по стратегии и управлению бизнесом международного первенства «Global Management Challenge» в г. Москве (29-30 марта 2018 года) – и, в случае победы на национальном этапе, отправится на Международный финал, который пройдет 16-17 апреля 2018 года в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты).

2. Победители и призёры профессиональной лиги получат Удостоверения о повышении квалификации (72 часа) по программе «Стратегия и управление компанией» от Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

3. Победители и призёры студенческой лиги разделят денежный призовой фонд – 100 000 рублей.

4. Традиционный призы и награды для всех команд-финалистов Кубка Югры.

Как стать участником «Точки роста»:

Пройдите регистрацию на сайте проекта www.globalmanager.ru до 17 октября 2017 года и примите участие в демо-раунде (ознакомительный раунд). Соберите свою команду или вступите в уже зарегистрированные на сайте проекта. В команде должно быть от 4 до 5 человек. Дождитесь старта проекта и получите кейс-стадию вашей виртуальной компании на электронную почту – проанализируйте её и принимайте еженедельно 75 управленческих решений через сайт проекта. Будьте на связи, и организаторы обязательно проинформируют вас об устройстве чемпионата.

Участие БЕСПЛАТНОЕ для всех категорий участников, кроме представителей крупного бизнеса.

Подробности по регистрации и участию команд можно уточнять по тел.: 8 (912) 908-20-20, 8 (3467) 333-143, e-mail: tochkarosta@gmail.com.

Организаторами проекта выступают: Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Фонд поддержки предпринимательства Югры, ООО «Технологии управления».

Генеральный спонсор проекта – нефтяная компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.».