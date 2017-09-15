Антитеррористическое учение, проходящее в Сургуте, завершено

Решением председателя Антитеррористической комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14 сентября 2017 года отменен повышенный («синий») уровень террористической опасности, а также высокий («желтый») уровень террористической опасности, ранее условно установленный на территории города Нижневартовска.

Напомним, что с 12 сентября в Сургуте был установлен (как отмечается, условно) повышенный («синий») уровень террористической опасности в связи с проведениями антитеррористического учения.