Министерство культуры планирует выделить 5 млрд рублей на развитие внутреннего туризма до 2022 года по новому проекту, сообщает «ТАСС».

Таким образом, постановление может вступить в сил в следующем году, сейчас проект находится на стадии согласования в Минфине.

«Планируется возмещать часть документально подтвержденных затрат туроператоров в рамках договора о реализации турпродукта. Это обеспечит рост внутренних и въездных туристских потоков на пилотных приоритетных субсидируемых маршрутах и будет способствовать развитию внутреннего и въездного туризма в целом», – сообщили «Известиям» в Минкультуры.

В Ростуризме считают, что такие субсидии будут способствовать снижению цен на путевки внутри страны.

Отмечается, что субсидии рассчитаны на 500 тыс. человек, что выходит по 2 тыс. на человека. Цены будут снижены примерно на 10 процентов.