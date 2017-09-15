США призывает Россию и Китай «продемонстрировать свою нетерпимость» к КНДР

В связи с тем что, КНДР провели новые ядерные испытания, Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Россию и Китай к прямым действиям против Северной Кореи, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Reuters.

«Китай и Россия должны продемонстрировать свою нетерпимость к этим безответственным запускам ракет, и перейти к прямым действиям», – приводит его слова Reuters.

Тиллерсон отметил, что Китай поддерживает КНДР поставками нефти. А Россию назвал самым крупным работодателем северокорейских рабочих и пояснил, что доход КНДР от экспорта рабочей силы оценивался ранее в $500 млн в год.