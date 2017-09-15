Недостроенное здание сургутской станции юннатов планируют снести

По предварительному заключению экспертной комиссии, недостроенное здание сургутской станции юннатов должно быть снесено. Об этом сообщил заместитель главы администрации Сургута Роман Меркулов.

По его словам, в проекте заключения четко указано: недостроенное здание станции юннатов подлежит сносу. С высокой степенью вероятности это произойдет в ближайшем будущем. Впрочем, вице-мэр уточнил, что вопрос еще будет вынесен на обсуждение депутатов гордумы.

Напомним, проект объекта, который располагается вблизи храма Георгия Победоносца, был разработан в середине нулевых. Тогда же возвели кирпичную коробку будущего здания станции юннатов, подготовили основание для кровли. На этом масштабная стройка остановилась по причине отсутствия денег.

В настоящее время, чтобы реанимировать здание, необходимо порядка 1 млрд рублей. Кроме того, как ранее заявляли в администрации города, содержание объекта будет обходиться казне муниципалитета в 140 млн рублей ежегодно, что для местного бюджета сейчас роскошь.