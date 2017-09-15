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​В Сургуте стартовал новый арт-проект «Музей под открытым небом»

Фото из соцсети "Вконтакте" группы "Дума города Сургута"
Фото из соцсети "Вконтакте" группы "Дума города Сургута"

В Сургуте стартовал новый арт-проект «Музей под открытым небом». Сургутские художники и жители города буду превращать уличные пространства в живописные картины, сообщает «Дума города Сургута».

Первой такой площадкой стало крыльцо Интеллектуального клуба по ул. Ленина, 35. Второй будет трансформаторная будка во дворе дома по пр. Взлетному. Её преобразит творечская мастерская «Сойка» совместно с командой депутата Думы города Сургута Алексея Кучина.

Посмотреть, как будет превращаться трансформаторная будка по пр. Взлетному, 1 в произведение искусства можно будет 17 сентября в 12:00.

Инициаторы проекта будут облагораживать городские пространства по предложению жителей на условиях софинансирования – это могут быть деньги, материалы, личное участие.

Цель проекта – подарить людям больше впечатлений в морозные дни, придать суровому и холодному городу яркую индивидуальность.


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Сегодня в 10:22, просмотров: 130, комментариев: 2


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 10:27
Истинная цель проекта - напомнить про наличие унылого существования т. Кучина
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 10:32
Получил гранд надо его "отрабатывать"
С другой стороны, ничего плохо в этом нет, старается человек "хоть что то" сделать. Идея хорошая, воплощение посмотрим...

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