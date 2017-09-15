В Сургуте стартовал новый арт-проект «Музей под открытым небом». Сургутские художники и жители города буду превращать уличные пространства в живописные картины, сообщает «Дума города Сургута».

Первой такой площадкой стало крыльцо Интеллектуального клуба по ул. Ленина, 35. Второй будет трансформаторная будка во дворе дома по пр. Взлетному. Её преобразит творечская мастерская «Сойка» совместно с командой депутата Думы города Сургута Алексея Кучина.

Посмотреть, как будет превращаться трансформаторная будка по пр. Взлетному, 1 в произведение искусства можно будет 17 сентября в 12:00.

Инициаторы проекта будут облагораживать городские пространства по предложению жителей на условиях софинансирования – это могут быть деньги, материалы, личное участие.

Цель проекта – подарить людям больше впечатлений в морозные дни, придать суровому и холодному городу яркую индивидуальность.