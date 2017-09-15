Попечительский совет Ханты-Мансийского НПФ возглавил первый замегубернатора Югры

Попечительский совет Ханты-Мансийского НПФ возглавил первый заместитель губернатора Югры Геннадий Бухтин. Напомним, до последнего времени эту должность занимала глава региона Наталья Комарова.

Смену руководителя совещательного органа объяснил президент Ханты-Мансийского НПФ Алексей Охлопков. "В 2010 году, когда фонду очень нужна была поддержка автономного округа, Наталья Владимировна согласилась возглавить совет и в течение семи лет была его бессменным председателем. Сейчас, когда Ханты-Мансийский НПФ достиг стабильных экономических показателей, Наталья Владимировна сама выступила с инициативой переизбрать руководителя попечительского совета", - сообщил он.

Ранее сама Наталья Комарова отметила, что фонду удалось реализовать свои планы по переходу на современную финансовую отчетность по стандарту МСФО, завершению процедуры акционирования фонда и вступлению в систему гарантирования прав застрахованных лиц.

"Этот факт означает, что Банк России признал Фонд сильным участником пенсионного рынка, способным гарантировать пенсионные накопления, что можно расценивать как один из показателей надежности", - подчеркнула губернатор.