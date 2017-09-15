ЦБ никогда бы не согласился на вариант покупки банка «Открытие» другим крупным игроком

Зампредседателя Центробанка России Василий Поздышев заявил, что ЦБ не рассматривал варианты покупки банка «Открытие» другими крупным игроком, сообщают «Ведомости».

«ЦБ этот вариант не рассматривался. В действительности собственники банка, насколько я знаю, рассматривали подобный вариант. Но ЦБ на него бы никогда не согласился по причине следующей. То решение, которое было принято, - участие Фонда консолидации в группе «Открытие» - является оптимальным с точки зрения минимизации трех типов рисков:

первый риск – несохранение финансовой стабильности системы,

второй – влияние на денежно-кредитную политику,

третий – ухудшение конкурентных условий.

Применительно к тому сценарию, о котором вы говорите, - покупка банка «Открытие» другим крупным государственным или негосударственным банком, с нашей точки зрения, значительно ухудшило бы конкурентную среду, потому что в отличие от того, что вы сказали, банк влился бы в еще одну крупную банковскую группу, а в нашем решении группа «Открытие» остается независимым рыночным игроком, просто контролируемым ЦБ. С точки зрения сохранения конкуренции это условие гораздо лучше», - пояснил Поздышев.

Он отметил, что удалось быстро решить все проблемы «Открытия» с ликвидностью и сейчас оттока денег уже не наблюдается. «Уже началась работа по докапитализации, проводятся все корпоративные процедуры, и уже началась работа по подбору новой управленческой команды», – сказал он.