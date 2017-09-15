​Тюменская энергосбытовая компания открыла первый Центр обслуживания клиентов нового формата в городе Советском

14 сентября 2017 года в городе Советском состоялось открытие первого в регионе Центра обслуживания клиентов АО «Тюменская энергосбытовая компания» (далее — ЦОК). Новый современный офис расположен по адресу: ул. Калинина, д.10.

Поздравить энергетиков с открытием ЦОК пришли глава Советского района Игорь Набатов, председатель Думы Советского района Светлана Озорнина, первый заместитель главы г.п. Советский Валентин Катасонов, председатель Общественного совета по взаимодействию с общественными объединениями администрации Советского района, член Общественной палаты ХМАО-Югры Сергей Таньшин, руководители коммунальных предприятий города и района, представители общественности.

Александр Титаренко, заместитель генерального директора АО «Тюменская энергосбытовая компания» по управлению проектами и работе с дочерними зависимыми обществами

Приветствуя собравшихся гостей, заместитель генерального директора АО «Тюменская энергосбытовая компания» по управлению проектами и работе с дочерними зависимыми обществами Александр Титаренко рассказал, что работа ЦОК организована по принципу единого окна обслуживания потребителей таких коммунальных услуг, как водо-, тепло-, энергоснабжение. «В частности, здесь можно будет не только передать показания приборов учета потребляемых ресурсов, оплатить их, решить вопросы по начислениям и заключениям договоров на поставку электроэнергии, а также «под ключ» заказать услугу по установке приборов учета электроэнергии и воды, — рассказал Александр Владимирович. — В ежедневном режиме (кроме субботы и воскресенья) в офисе будет проводиться обучение граждан использованию онлайн-сервисов, позволяющих получать аналогичные услуги, которые предоставляет ЦОК, не выходя из дома и офиса. Помимо этого, новая площадка оборудована зоной продаж энергосберегающих товаров. Такое комплексное обслуживание расширяет возможности для жителей города и района эффективно решать все возникшие вопросы в одном месте и за одно посещение офиса».

Центр обслуживания клиентов открыт для обеспечения высокого качества обслуживания граждан на базе современных управленческих и информационных технологий. Офис оборудован системой «электронная очередь», терминалом по приему платежей и показаний приборов учета, просторные помещения включают в себя также зону самообслуживания.

Терминал электронной очереди

Зона самообслуживания клиентов

Глава Советского района Игорь Набатов поблагодарил руководство Тюменской энергосбытовой компании и заверил, что плодотворное сотрудничество администрации и энергетиков будет продолжаться, поскольку всем очевидны положительные результаты работы энергосбытовой компании на территории города и района. «Перед энергетиками стояла задача создать комфортную среду для оказания услуг на современном уровне гражданам, и они с этой задачей справились», — завершил свое выступление Игорь Александрович.

Игорь Набатов, глава Советского района

Светлана Озорнина, председатель Думы Советского района

К словам поздравления присоединились Светлана Озорнина, председатель Думы Советского района, и Валентин Катасонов, первый заместитель главы г.п. Советский. Он отметил, что городу Советскому повезло и потребители коммунальных услуг по достоинству оценят Центр обслуживания клиентов. «Обратите внимание, насколько удобно, насколько красиво и технологично организована новая площадка. Открытие Центра — это отношение Тюменской энергосбытовой компании к нашим жителям, — уверен Валентин Иванович. — Всех поздравляю с этим знаковым событием для города и его жителей».

Валентин Катасонов, первый заместитель главы г.п. Советский

Напомним, что с 1 августа 2016 года АО «Тюменская энергосбытовая компания» взяло на себя обязательства по расчетно-кассовому обслуживанию в сфере жилищно-коммунальных услуг жителей Советского района и осуществлению данной деятельности на качественно новом уровне. За год специалисты компании провели колоссальную работу: расширили и улучшили работу онлайн-сервисов для заочного обслуживания, предвосхищая ожидания потребителей услуг и понимания требования сегодняшнего дня упростить и минимизировать время обслуживания клиентов, полностью модернизировали инфраструктуру очной площадки обслуживания в клиентоориентированный формат. Результатом этой работы стало открытие Центра обслуживания клиентов в городе Советском.

Зона продаж энергосберегающих товаров

Специалисты Центра обслуживания клиентов

К открытию новой площадки Тюменская энергосбытовая компания увеличила штат специалистов для оперативного обслуживания посетителей и расширила спектр предоставляемых услуг. Энергетики уверены, что ЦОК полностью отвечает поставленным перед ним задачам по укреплению доверия клиентов за счет улучшения качества оказываемых услуг, что положительно скажется, в том числе и на повышении собираемости платежей за ЖКУ и значительно упростит взаимодействие поставщиков и потребителей коммунальных ресурсов.

В планах компании — расширение сети Центров обслуживания клиентов на территории региона, где Общество осуществляет свою деятельность в качестве гарантирующего поставщика. Следующий Центр обслуживания клиентов АО «Тюменская энергосбытовая компания» планирует открыть в городе Сургуте.