КНДР провели очередной запуск баллистической ракеты из района Сунан в восточном направлении, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Reuters.

Баллистическая ракета, запущенная из КНДР, пролетела над северной частью территории Японии и упала в Тихий океан, в 2000 км от мыса Эримо на Хоккайдо, передает NHK News. По данным телеканала, запуск был произведен в 01:06 мск, а в 01.16 мск ракета уже упала в воду к востоку от мыса Эримо.

Минобороны Японии заявили, что не стали использовать систему ПРО в связи с отсутствием угрозы. При падении ракеты никто не пострадал, однако японские власти выпустили экстренное предупреждения для жителей северных районов страны.