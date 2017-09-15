«Городские тепловые сети» начали подачу тепла в дома сургутян

В Сургуте начался новый отопительный сезон

С 7 сентября в соответствии с Постановлением Администрации города Сургута «Городские тепловые сети» начали подачу тепла в дома горожан.

Уже с 1 сентября специалисты «ГТС» начали подключать к системе теплоснабжения объекты социальной сферы: детские сады, школы, учебные и здравоохранительные учреждения.

Программа включения теплоносителя на жилой фонд города, предприятия и организации города будет осуществляться при наличии технической готовности и заявок от управляющих организаций.

Три летних месяца на объектах «ГТС» проходила масштабная ремонтная кампания, призванная повысить надежность оборудования и свести к минимуму риск нештатных ситуаций в отопительном сезоне 2017-2018 г.

В ходе летней ремонтной компании 2017 года было заменено 3,4 км. магистральных тепловых сетей; 6,7 км. внутриквартальных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, а также, 1,622 км. внутриквартальных сетей холодного водоснабжения.

В том числе, собственными силами предприятия был выполнен ремонт 1, 764 км. сетей теплоснабжения, и 0,369 км. сетей холодного водоснабжения.

15 котельных и 99 центральных тепловых пунктов на 100 процентов готовы к надежной работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов.

Строительно-монтажные работы по ремонту и замене тепловых сетей, запланированные по программе производственного развития

СГМУП «Городские тепловые сети», выполнялись на многих объектах города Сургута. В частности, ремонтная кампания по замене и ремонту магистральных тепловых сетей выполнялась в мкр. 11А (улица Лермонтова), в мкр. «ЖД», мкр. 5А (улица Киртбая), а также в районе улицы Губкина.