Аналитики назвали самые популярные люксовые авто в России

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», по состоянию на 1 июля 2017 года в России насчитывается 10,5 тыс. автомобилей сегмента Luxury. Это соответствует всего лишь 0,025% от всего парка легковых машин в стране.

Наибольшая доля (около 35%) приходится на марку Bentley, автомобилей которой зарегистрировано в количестве 3,6 тыс. единиц. Далее следует Mercedes-Maybach с показателем 2,1 тыс. экземпляров, что равносильно доле в 20%. Практически одинаковые показатели имеют Maserati и Rolls-Royce (по 1,1 тыс. шт.), доля каждого из которых чуть превышает 10%.

Среди тех люксовых брендов, которые официально осуществляют продажи автомобилей на российском рынке, стоит отметить еще Ferrari (712 шт.), Aston Martin (411 шт.) и Lamborghini (252 шт.). Кроме них, в парке присутствуют и такие экзотические для нашей страны марки, как Buick, MG, Lotus, Bugatti.

Как отмечают аналитики агентства, более половины всех люксовых автомобилей в России состоят на учете в Москве (5,9 тыс. штук).