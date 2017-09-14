Нет спойлерам. Создатели "Игры престолов" снимут несколько вариантов финала саги

Создатели сериала "Игра престолов" снимут несколько вариантов финала восьмого, заключительного, сезона, чтобы избежать утечек сюжета до премьеры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на программного директора телеканала HBO Кейси Бойлса.

"Я знаю, что они [создатели сериала] снимут несколько версий финала, чтобы никто не знал, что на самом деле произойдет", - сказал Бойлс. Как отмечает издание, посмотреть заключительную серию "Игры престолов" придется даже актерам, потому что и они не будут знать, что же именно войдет в итоговый вариант.

Как напоминает РБК, в начале августа группа хакеров под псевдонимом Мистер Смит атаковала телеканал HBO, который занимается выпуском "Игры престолов". Они заявили о взломе системы безопасности телесети, после чего потребовали от генерального директора HBO Ричарда Плеплера выплатить $12–15 млн в биткоинах в обмен на сохранение сценариев еще не вышедших в эфир эпизодов сериала «Игра престолов» и других шоу телеканала.

Съемки эпизодов восьмого сезона начнутся в октябре этого года.