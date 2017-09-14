Волна "телефонного терроризма" докатилась и до Тюмени. Из ТРЦ "Гудвин" эвакуировали около 900 человек

Сегодня вечером в Тюмени эвакуировали посетителей торгового центра "Гудвин, расположенного "в центре города. Территорию ТРЦ огородили, к нему приехали спасатели, сотрудники скорой помощи и полиция.

В МЧС по Тюменской области сообщили, что эвакуация связана с сообщением о минировании. Вызов поступил в 17.34 , на него выехали три машины и семь человек личного состава. В ведомстве сказали, что из ТРЦ вывели около 900 человек.

Напомним, волна сообщений о минировании ТЦ, школ и других объектов, началась в России 10 сентября. В списке городов, пострадавших от телефонных террористов десятки городов по всей стране.