Apple снизила цены на старые смартфоны iPhone в России

Американская корпорация Apple снизила цены на iPhone в России в официальном интернет-магазине на следующий день после презентации новых моделей, сообщает ТАСС

Как следует из информации на сайте официального онлайн-магазина Apple, снижение цен на различные смартфоны составило до 10 тыс. руб. Стоимость iPhone 6s с памятью 32 Гб теперь составляет 35,99 тыс. руб., с памятью 128 Гб - 43,99 тыс. руб. iPhone 7 с дисплеем 4,7 дюйма стоит от 43,99 тыс. руб. до 51,99 тыс. руб., с экраном 5,5 дюйма - от 52,99 тыс. руб. до 60,99 тыс. руб.

Сразу после выхода iPhone 7 с объемом памяти 32 Гб продавался по цене в диапазоне 56-57 тыс. руб., 128 Гб - около 65 тыс. руб., 256 Гб - 74-75 тыс. руб. В свою очередь iPhone 7 Plus с памятью 32 Гб стоил около 68 тыс. руб., 128 Гб - около 77 тыс. руб., 256 Гб - 86-87 тыс. руб. (в зависимости от ретейлера), напоминает издание.

Снижение произошло после презентации новых смартфонов iPhone 8 и iPhone Х, которая состоялась 12 сентября.