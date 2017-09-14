"Дыра" в бюджете банка "Югра" достигла 86 млрд рублей

Стоимость активов банка "Югра" на 8 сентября 2017 года составила чуть больше 113 млрд руб., в то время как общий объем обязательств банка превышала 199 млрд руб. Об этом пишет РБК.

Таким образом, размер обязательств "Югры", по последним данным, превышал стоимость ее активов почти на 86,1 млрд руб. Между тем еще 28 июля, как следует из того же баланса, разница между ними составляла лишь 2,04 млрд руб. Всего за полтора месяца размер дыры в капитале «Югры» вырос более чем в 42 раза, что объясняется резким падением стоимости ее активов — с 197,25 млрд руб. до 113 млрд руб.

Напомним, что 10 июля ЦБ ввел в банк "Югра" временную администрацию и трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка (что по закону является страховым случаем).

Также 24 июля наш портал сообщал, что Сбербанк выплатил вкладчикам в Тюменской области и ХМАО около 1 млрд рублей. А на момент 26 июля представитель АСВ сообщил, что вкладчики уже успели получить через банки-агенты более 100 млрд руб., или 58% от причитающихся выплат.

Лицензия у "Югры" была отозвана 28 июля.