14 сентября, стартовал первый этаж продажи билетов на ЧМ по футболу 2018

14 сентября стартовал первый эта продажи билетов на чемпионат мира по футболу 2018, сообщает «Meduza».

Заявку на покупку билета можно будет подать на сайте ФИФА до 12 октября. В случае если заявок будет больше, чем количество доступных билетов, то билеты будут разыграны случайным жребием. Отмечается, что с 16 по 28 ноября билеты можно будет купить в порядке живой очереди.

Расписание группового этапа будет известно после жеребьевки 1 декабря. По 31 января 2018 года билеты будут продаваться путем случайной жеребьевки, с 13 марта по 3 апреля — в порядке живой очереди.

Третий этап продажи билетов будет исключительно в порядке живой очередь. Начнется он 18 апрели и продлится до конца чемпионата.

Билеты на матче в группе будут продаваться россиянам по цене от 1280 до 12600 рублей в зависимости от категории, 1/8 финала — от 2240 до 14700, четвертьфинала — от 3800 до 21900, полуфинала — 4480 до 45000. Билеты на матч за третье место стоят от 3800 до 21900 рублей, на финальную игру — от 7040 до 66000.