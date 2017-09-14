​Высокие показатели Ханты-Мансийского НПФ позволили губернатору Югры снять с себя полномочия председателя Попечительского совета фонда

Попечительский совет Ханты-Мансийского НПФ возглавил первый заместитель губернатора Югры Геннадий Бухтин.

«Ханты-Мансийский НПФ является важным социальным институтом, поскольку реализует окружной закон о дополнительном пенсионном обеспечении югорчан. Благодаря этому закону, действующему в нашем округе более 10 лет, более 200 тысяч жителей округа получают дополнительную пенсию за счет средств бюджета региона. Отмечу, этот важный в социальном плане закон разрабатывался при непосредственном участии специалистов Ханты-Мансийского НПФ. Фонд входит в Совет Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов и активно участвует в разработке и реализации российского пенсионного законодательства. Ханты-Мансийский НПФ является инвестором крупнейшей строительной компании региона (Северные Строительные Технологии). И я со своей стороны приложу все усилия, чтобы не только исполнить контролирующую функцию от имени правительства Югры, но и повысить уровень участия фонда в реализации целевых программ», - прокомментировал свое назначение первый заместитель губернатора. Отметим, Геннадий Бухтин курирует в правительстве Югры экономический блок.

До настоящего времени Попечительский Совет Ханты-Мансийского НПФ возглавляла губернатор Югры Наталья Комарова.

Смену руководителя совещательного органа объяснил президент Ханты-Мансийского НПФ Алексей Охлопков: «В 2010 году, когда фонду очень нужна была поддержка автономного округа, Наталья Владимировна согласилась возглавить Попечительский совет и в течение 7 лет была его бессменным председателем. Особенно важна была поддержка с ее стороны в период акционирования фонда и его вступления в систему гарантирования прав застрахованных лиц. Сейчас, когда Ханты-Мансийский НПФ достиг стабильных экономических показателей, Наталья Владимировна сама выступила с инициативой переизбрать руководителя Попечительского совета. При этом она отметила, что, как губернатор округа, не снимает с себя ответственности по поддержке Ханты-Мансийского НПФ»

Ранее сама Наталья Комарова отметила, что фонду удалось реализовать свои планы по переходу на современную финансовую отчетность по стандарту МСФО, завершению процедуры акционирования фонда и вступлению в систему гарантирования прав застрахованных лиц.

«Этот факт означает, что Центральный Банк России признал Фонд сильным участником пенсионного рынка, способным гарантировать пенсионные накопления, что можно расценивать как один из показателей надежности, - подчеркнула Наталья Комарова, - Работа по реализации этих мероприятий осуществлялась в условиях сложной экономической ситуации, трансформаций в системе пенсионных накоплений. Тем не менее, она была сделана качественно и в срок. Фонд удержал лидирующие позиции на рынке – как по числу клиентов, так и по объему выплат и накопленных пенсионных резервов, занимает второе место в России по количеству получателей пенсий. Фонд показывает положительную, адекватную текущему состоянию рынка доходность».

Таким образом, в состав Попечительского совета Ханты-Мансийского НПФ входят 6 человек: первый заместитель губернатора Югры Геннадий Бухтин, генеральный директор ООО «Газпромпереработка», депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Юрий Важенин, депутат Государственной Думы РФ, председатель комитета по энергетике Павел Завальный, депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, председатель комитета по социальной политике Наталья Западнова, председатель Ханты-Мансийской окружной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Надежда Кумирова и член Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Любовь Чистова.