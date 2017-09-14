Сургутские полицейские задержали разбойника, ограбившего салон сотовой связи

Сургутские полицейские раскрыли разбойное нападение на салон сотовой связи, совершенное 6 сентября. Подозреваемый задержан и помещен в ИВС.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Сургуту, в тот день злоумышленник 1996 года рождения в медицинской маске ворвался в магазин и, угрожая ножом одной из посетительниц, похитил из кассы 193 тысячи рублей.

На выходе из салона подозреваемый нанес ножевые ранения 19-летнему сургутянину, попытавшемуся остановить его, и скрылся с места преступления. Молодой человек был доставлен в больницу. В настоящее время он находится под наблюдением врачей и идет на поправку, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой», санкция которой влечет наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Отмечается, что ранее разбойник в поле зрения правоохранительных органов не попадал.