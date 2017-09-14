ИГ могут быть причастны к звонкам по всей России с угрозами о минировании

Волну звонков с угрозами о минировании зданий и сооружений по все России связали с запрещенной на территории России террористической организацией «Исламское государство», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Звонки происходили на протяжении пяти дней. Суммарно они коснулись более 20 российских городов. Ранее siapress.ru сообщил, что в Москве по причине подобных звонков было эвакуировано свыше 100 тыс. человек. Однако взрывных устройств нигде не нашли.

Стоит отметить, что по другой версии, эти события — часть «общественной кампании» против фильма Алексея Учителя «Матильда». О ней стало известно из интервью «Медузы» и лидера «Христианского государства» Александра Калинина.