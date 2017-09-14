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ХК "Югра" поменялся игроками с "Сибирью"

Хоккейные клубы "Югра" и "Сибирь" произвели обмен игроками. В новосибирский клуб переходит защитник Александр Макаров, в Ханты-Мансийск - 24-летний игрок обороны Илья Неколенко.

Как сообщает пресс-служба "Югры", Неколенко - воспитанник московской хоккейной школы «Крылья Советов». В КХЛ провел 77 матчей за «Спартак», «Северсталь», новокузнецкий «Металлург» и «Сибирь». В составе молодёжной сборной России - U20 принимал участие в Международном турнире в Швеции и Кубке вызова Азии. В семи матчах за сборную отличился заброшенной шайбой и тремя голевыми передачами.


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Сегодня в 16:30, просмотров: 75, комментариев: 0


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