Жителя Когалыма будут судить в Тюмени за поддельное водительское удостоверение

В Тюменском районе ушло в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 28-летнего жителя Когалыма. Он обвиняется в использовании заведомо подложного документа.

По данным областной прокуратуры, северянин два с половиной года ездил по стране с поддельным водительским удостоверением. Подозрение документ вызвал только у тюменских полицейских. Выяснилось, что индивидуальный предприниматель никогда не имел водительского удостоверения и не проходил обучение для его получения.

В январе 2015 года за 25 тысяч рублей он приобрел через Интернет фальшивое водительское удостоверение категорий "В, В1, С, С1, D, D1, СЕ, С1Е, М". После этого мужчина стал управлять автомобилем по фальшивым правам.

2 августа 2017 года на автомобиле ГАЗ 330202 он выехал из Когалыма в Тюмень. Утром 3 августа, на подъезде к областному центру, автомобиль под его управлением остановили сотрудники ГИБДД. Предъявленное водительское удостоверение вызвало подозрение.

Теперь нарушителю грозит штраф до 80 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов или исправительные работы на срок до двух лет.