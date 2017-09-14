Зарплата женщин на четверть меньше чем у мужчин

Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец заявила, что женщины в России зарабатывают на 26 процентов меньше мужчин, сообщает «Интерфакс».

«Заработная плата российских женщин на 26 процентов ниже, чем у мужчин», – заявила Голодец на заседании координационного совета при правительстве РФ по реализации национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы. «Наименьшая разница между зарплатами женщин и мужчин отмечается в сфере образования», – сказала Голодец.

Она отметила, что Россия по соотношению доходов женщин и мужчин – отстает от многих зарубежных стран. И что женщины представлены во всех отраслях деятельности, однако, их доля в органах власти, имеющих прямое влияние на социальное благополучие и будущее страны, остается невысокой.

«Например, по доле женщин в парламенте Россия находится среди стран мира на сотом месте, в Госдуме у нас женщин 15 процентов, а в Совете Федерации - 17%. И я напомню, что в правительстве у нас женщин 10 процентов, трое из 31 человека. И по этому показателю РФ пропускает не только развитые страны Запада (...), но и развивающиеся страны»,– отметила зампред правительства.