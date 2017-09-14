Росгвардия предложит регистрировать пневматическое оружие

После стрельбы в одной из Московских школ, Росгвардия предложит регистрировать и ставить на учет пневматическое оружие, сообщают «Ведомости».

Контроль оборота оружия – одна из функций Росгвардии. «У нас есть намерение внести соответствующие предложения <...> отнести пневматику и регуляцию ее оборота по той схеме, которую мы предлагаем в отношении списанного оружия. <...> Мы считаем необходимым как списанное оружие, так и пневматическое оружие, продажу осуществлять в определенном порядке, упрощенном по отношению любого огнестрельного, травматического, охотничьего оружия. Может, даже без соответствующих лицензий, но после покупки - его обязательная регистрация и постановка на учет», – заявил в четверг в Общественной палате начальник главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Леонид Веденов.

По поводу списанного оружия он пояснил, что из него можно стрелять светошумовыми патронами, которые «пугают граждан».

Закон «Об оружии» не относит к оружию пневматику с дульной энергией меньше 3 Дж. Оно, таким образом, попадает в разряд «конструктивно сходных с оружием изделий» и не подпадает под ограничения на хранение и ношение.