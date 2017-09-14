​В Сургуте пройдет традиционный Единый день посадки саженцев деревьев

С 22-го сентября по 7-ое октября планируется высадить саженцы в скверах «Дружбы народов», «Геологов», «Аллее газовиков», на газонах вдоль домов по улицам Энергетиков, 3 и Гагарина, 4, 4/1 и 6. Всего приобретено свыше 3-ех тысяч саженцев, в числе которых: рябина, береза, яблоня сибирская, сирень венгерская, черемуха и кустарники спиреи рябиновидной.

Также с 9-го по 13-ое октября будет оформлена живая изгородь из ивовых кустарников. Делается это для предотвращения заезда автотранспорта на газоны. В частности, тысячу 800-сот кустарников будет высажено на проспекте Пролетарском, 28, Тюменском тракте, 8,1 и улице Нефтяников. Как сообщается на сайте городской администрации, принять участие в данных мероприятиях приглашают всех желающих.