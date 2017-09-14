Массовые эвакуации в России могут быть связаны с попытками сорвать фильм «Матильда»

Волну массовых эвакуаций по всей России связывают с попытками сорвать показ в кинотеатрах фильм «Матильда», сообщает «Эхо Москвы».

Руководителю движения «Христианское государство – Святая Русь» Александру Калинину пришло письмо, автор которого заявляет, что одними лишь телефонными звонками можно дестабилизировать всю инфраструктуру России. Калинин подчеркнул, что Христианское государство к этому не имеет никакого отношения.

Отмечается, что первые звонки поступали именно в кинотеатры, а уже потом в госучреждения, школы и торговые центры.

Чуть ранее «Интерфакс» сообщил, что 90 процентов всех звонков о минировании поступило с Украины через интернет-каналы.