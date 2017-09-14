26 сентября с жителями Югры обсудят ограничения розничной продажи алкоголя

Инициативу о дополнительных ограничениях розничной продажи алкоголя в Городах Югры обсудят с жителями, сообщает «РБК».

Слушания назначены на 26 сентября, они пройдут в режиме видеоконференции со всеми муниципалитетами округа. К мероприятию будут привлечены общественные советы, профессиональные и социальные группы, лица, права и законные интересы которых могут затронуть данные ограничения.

Отмечается, что Общественная палата ХМАО, с просьбой помочь организовать общественное обсуждение резонансного закона обратился окружной департамент экономического развития. Все итоги будут направлены в правительство региона.