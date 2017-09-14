СМИ обнаружили туроператоров продающих путевки по 20-600 рублей

РБК проонализировал данные из реестра туроператоров и обнаружил туры по 20-600 рублей с человека.

Ярким примером стал туроператор «Ника-Тур ДВ» из Хабаровска. Он отчитался о 7,9 тыс. отправленных за границу туристах, при этом общая цена всех реализованных туров составила 741,3 тыс. рублей. Если посчитать, то выходит что в среднем цена одного тура составила 94 рубля с человека.

У туроператора «Бригантина» из поселка Забайкальска Иркутской области средняя цена за тур составила 180 рублей с человека.

В Ростуризме ответили, что ведомство «не наделено полномочиями по проведению мероприятий по контролю и (или) надзору за организациями, осуществляющими туристскую деятельность». При этом они заявили, что сделают соответствующие запросы в адрес компаний, на чьи заявленные цифры обратил внимание РБК.