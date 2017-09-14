В Москве из-за угрозы взрывов из зданий и сооружений было эвакуировано свыше 100 тыс. человек

В Москве из-за анонимных сигналов об угрозе взрывов из зданий и сооружений было эвакуировано свыше 100 тыс. человек, сообщает «Интерфакс».

Всего в Москве за 13 сентбря зарегистрировано 65 анонимных звонков на более чем 70 объектах. «Это учебные заведения, торговые центры, вокзалы, гостиницы, другие общественные здания», – сказал собеседник агентства.

Напомним, что в17 российских городах, в том числе в Москве, на данный момент правоохранительными органами проверяется информация об угрозе взрыва на более чем 190 объектах. Отмечается, что все сообщения имеют анонимных характер.