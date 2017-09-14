Китайские ватерполистки навестят «Югру»

С 16 по 22 сентября женская сборная Китая по водному поло проведет несколько официальных товарищеских матчей с клубом «Югра», а также присоединится к тренировкам команды.

В рамках сотрудничества между ватерпольным клубом «Югра» и сборной Китая в конце сентября состоятся официальные товарищеские матчи между командами, о времени которых будет объявлено на сайте «ЮграМегаСпорт» дополнительно. Кроме того, женская сборная Китая по водному поло планирует присоединиться к клубу «Югра» во время тренировок. Команды объединяет стремление к развитию и популяризации женского водного поло.

Команды не планируют ограничивать сотрудничество матчами и тренировками. Представительница сборной Китая Чжан Цун, входившая в олимпийскую команду во время последних Игр, планирует остаться в Югре и выступать за российский клуб до следующего сезона.

Стоит отметить, что товарищеские матчи станут не единственными спортивными состязаниями, в которых предстоит соревноваться спортсменкам из Поднебесной. Китайские ватерполистки уже дали свое согласие на участие во Всемирном дне бега «Кросс Нации — 2016», который пройдет в Ханты-Мансийске 16 сентября. Выйти на старт массового забега и пробежать 1500 метров плечом к плечу с членами национальной сборной Китая по водному поло, а также ватерполистками ВК «Югра» могут все желающие.