125 нефтеюганцев приняли участие в экспресс-тестировании на ВИЧ-инфекцию

Акция по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию «Оставайся здоровым!» состоялась в Нефтеюганске. Организаторами выступили филиал Центра СПИД в Пыть-Яхе, Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И. Яцкив и филиал Центра медицинской профилактики в Нефтеюганске.

Мероприятие проходило на трёх площадках города, включая предприятие «РН-Бурение». В работе акции участвовали волонтёры муниципальных школ.

В экспресс-тестировании приняли участие 125 человек, из них выявлен один положительный результат.

Представители медицинских организаций проводили профилактическую работу, раздавали желающим информационную литературу, анкетировали и консультировали жителей по вопросам путей передачи ВИЧ-инфекции, рассказывали об особенностях течения заболевания и главное – о профилактике рискованного поведения.

Центр медицинской профилактики по-прежнему констатирует слабую информированность населения по профилактике заболевания.